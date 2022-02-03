Алип — первый игрок из Казахстана с 2004 года, забивший за «Зенит»

22-летний защитник замкнул подачу с углового и открыл счёт в матче. Этот гол стал для него первым в составе клуба из Санкт-Петербурга. Алип стал первым казахстанским игроком «Зенита» с 2004 года, кому удалось забить гол в составе сине-бело-голубых. Последним казахстанским футболистом, забивавшим за «Зенит» до этого, был Евгений Тарасов.