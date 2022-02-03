«Зенит» обыграл «Мидтьюлланн» в товарищеском матче
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл датский «Мидтьюлланн» в товарищеском матче.
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МидтьюлланнПремьер-лига: таблица и календарь
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл датский «Мидтьюлланн» в товарищеском матче.
Встреча проходила в португальском городе Фару. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу российского клуба. На 40-й минуте отличился защитник сборной Казахстана Нуралы Алип. Футболист находится в расположении «Зенита» на просмотре.
Следующий официальный матч «Зенит» проведет 17 февраля в Санкт-Петербурге против испанского «Бетиса» в рамках Лиги Европы.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» после 18 туров занимает первое место, набрав 38 очков.