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20:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» обыграл «Мидтьюлланн» в товарищеском матче

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл датский «Мидтьюлланн» в товарищеском матче.

Зенит
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча проходила в португальском городе Фару. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу российского клуба. На 40-й минуте отличился защитник сборной Казахстана Нуралы Алип. Футболист находится в расположении «Зенита» на просмотре.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий официальный матч «Зенит» проведет 17 февраля в Санкт-Петербурге против испанского «Бетиса» в рамках Лиги Европы.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» после 18 туров занимает первое место, набрав 38 очков.

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