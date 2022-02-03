РФС о Fan ID для игроков и тренеров: «Конкретные условия еще в проработке»

«Информация о потенциальной необходимости регистрации в новой системе идентификации участников футбольных матчей была озвучена представителям профессиональных клубов на семинаре по вопросам лицензирования, который проходит в эти дни в Сочи. При этом считаем важным отметить, что конкретные условия применения изменений в законодательстве еще находятся в проработке», — сказано в сообщении.