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20:40 (мск), источник: Sports.Ru

РФС о Fan ID для игроков и тренеров: «Конкретные условия еще в проработке»

Служба коммуникаций РФС прокомментировала сведения о том, что игроков и тренеров РПЛ обяжут оформить Fan ID, чтобы они имели право попасть на стадион.

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Источник: Sports.Ru

«Информация о потенциальной необходимости регистрации в новой системе идентификации участников футбольных матчей была озвучена представителям профессиональных клубов на семинаре по вопросам лицензирования, который проходит в эти дни в Сочи. При этом считаем важным отметить, что конкретные условия применения изменений в законодательстве еще находятся в проработке», — сказано в сообщении.

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