«Спартак» анонсировал обновление клубной эмблемы

В нынешнем сезоне «Спартак» с 23 очками занимает в турнирной таблице Российской Премьер-лиги девятое место после 18 туров. В Лиге Европы российская команда заняла первое место в одной группе с польской «Легией», английским «Лестером» и итальянским «Наполи». «Спартак» напрямую вышел в ⅛ финала турнира. В феврале в Лиге Европы пройдут матчи 1/16 финала.