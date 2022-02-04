Активные фанаты ЦСКА присоединились к бойкоту Fan ID

«Мы ни при каких условиях не станем оформлять Fan ID. А каждый “фанат”, кто будет участником этой системы, станет персоной нон-грата для нашего движения. Мы не будем посещать спортивные мероприятия, где действует система Fan ID. То есть никаких “вписок” и прочих уловок — это вопрос принципа. Мы требуем от принимавших этот закон задуматься об очевидных последствиях его будущего использования на практике. Самое время одуматься и отменить его. Фанаты ЦСКА продолжат поддерживать армейских спортсменов в тех турнирах и видах спорта, где не потребуется “паспорт болельщика”. Информация об этих мероприятиях будет появляться на ресурсах фанатских коллективов и объединений, а так же клуба болельщиков RBWorld. Фан-движение ЦСКА будет жить и действовать», — говорится в заявлении.