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10:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Активные фанаты ЦСКА присоединились к бойкоту Fan ID

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сообщество болельщиков московского футбольного клуба ЦСКА Red-Blue World на своем официальном сайте заявило об отказе от оформления паспортов болельщика (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых они будут действовать.

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Источник: РИА "Новости"

Закон о введении Fan ID вступит в силу 1 июня.

«Мы ни при каких условиях не станем оформлять Fan ID. А каждый “фанат”, кто будет участником этой системы, станет персоной нон-грата для нашего движения. Мы не будем посещать спортивные мероприятия, где действует система Fan ID. То есть никаких “вписок” и прочих уловок — это вопрос принципа. Мы требуем от принимавших этот закон задуматься об очевидных последствиях его будущего использования на практике. Самое время одуматься и отменить его. Фанаты ЦСКА продолжат поддерживать армейских спортсменов в тех турнирах и видах спорта, где не потребуется “паспорт болельщика”. Информация об этих мероприятиях будет появляться на ресурсах фанатских коллективов и объединений, а так же клуба болельщиков RBWorld. Фан-движение ЦСКА будет жить и действовать», — говорится в заявлении.

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«Фанат проходил огонь, воду и “живые коридоры”, ковал идеологию и традиции. Его травили по-разному: клеветой, запретами, абсурдными стереотипами. Но его голос и знамена во все времена были главным украшением российского футбола. С появлением Fan ID среди любителей игры миллионов без доказательств, разбирательств и объяснений начнется глобальная чистка тех, кого система сочтет “угрозой безопасности государства”. Это коснется всех — от ультрас с сотнями выездов за спиной до посетителей семейных секторов и VIP-лож. Мы призываем разделить нашу позицию каждого армейца», — добавляется на сайте.

Ранее о бойкоте матчей из-за принятия закона о введении Fan ID объявили, в частности, фанатские объединения московских «Спартака», «Динамо» и «Локомотива», петербургского «Зенита», «Ростова», самарских «Крыльев Советов» и казанского «Рубина».

Fan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Ранее она применялась на Кубке конфедерации 2017 года, чемпионате мира — 2018, а также на российских матчах чемпионата Европы в 2021 году.

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