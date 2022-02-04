«Марсель» заплатит «Спартаку» за футболиста Жиго €500 тыс

ТАСС, 4 февраля. Французский футбольный клуб «Марсель» заплатит за трансфер защитника московского «Спартака» Самюэля Жиго €500 тыс. Об этом сообщил спортивный директор красно-белых Лука Каттани, чей комментарий приводит газета «Спорт-Экспресс».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d29547727012860a7b69" data-vnd="d29547727012860a7b69" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d29547727012860a7b69" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Пресс-служба «Спартака» 30 января объявила о том, что клубы достигли соглашения о трансфере игрока. Остаток нынешнего сезона Жиго проведет на правах аренды в «Спартаке». Изначально сообщалось, что сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила €2 млн. Контракт Жиго с «Марселем» рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Благодарен “Марселю” за их профессиональное отношение во время переговоров. В итоге мы договорились о продаже сейчас и аренде в “Спартаке” до лета, сумма трансфера составит €500 тыс. Думаю, мы стали первым клубом в России, который получил деньги за игрока, которого уже потерял. Считаю, в данной ситуации все было сделано грамотно», — заявил Каттани.

Жиго 28 лет, он выступает за «Спартак» с лета 2018 года. За это время француз провел в составе красно-белых 96 матчей в различных турнирах, забив девять мячей и отдав пять результативных передач. Ранее Жиго выступал за французский «Арль-Авиньон», бельгийские «Кортрейк» и «Гент».