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14:00 (мск), источник: ТАСС

«Марсель» заплатит «Спартаку» за футболиста Жиго €500 тыс

Пресс-служба красно-белых 30 января объявила о том, что клубы достигли соглашения о трансфере игрока.

Марсель
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 4 февраля. Французский футбольный клуб «Марсель» заплатит за трансфер защитника московского «Спартака» Самюэля Жиго €500 тыс. Об этом сообщил спортивный директор красно-белых Лука Каттани, чей комментарий приводит газета «Спорт-Экспресс».

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Пресс-служба «Спартака» 30 января объявила о том, что клубы достигли соглашения о трансфере игрока. Остаток нынешнего сезона Жиго проведет на правах аренды в «Спартаке». Изначально сообщалось, что сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила €2 млн. Контракт Жиго с «Марселем» рассчитан до 30 июня 2025 года.

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«Благодарен “Марселю” за их профессиональное отношение во время переговоров. В итоге мы договорились о продаже сейчас и аренде в “Спартаке” до лета, сумма трансфера составит €500 тыс. Думаю, мы стали первым клубом в России, который получил деньги за игрока, которого уже потерял. Считаю, в данной ситуации все было сделано грамотно», — заявил Каттани.

Жиго 28 лет, он выступает за «Спартак» с лета 2018 года. За это время француз провел в составе красно-белых 96 матчей в различных турнирах, забив девять мячей и отдав пять результативных передач. Ранее Жиго выступал за французский «Арль-Авиньон», бельгийские «Кортрейк» и «Гент».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги, набрав 23 очка в 18 матчах. В первом после зимней паузы туре чемпионата страны красно-белые дома сыграют с ЦСКА 26 февраля. «Марсель» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 40 очков в 21 матче.

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