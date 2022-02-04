Бывший футболист ЦСКА Чернов подписал контракт с московским «Спартаком»
Соглашение с защитником рассчитано до 2026 года.
Соглашение с защитником рассчитано до 2026 года.
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Защитник Никита Чернов подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Соглашение с футболистом рассчитано до 2026 года. До 31 мая игрок продолжит выступать за самарские «Крылья Советов» и присоединится к новой команде летом.
Чернов является воспитанником московского ЦСКА, за основную команду красно-синих защитник провел 20 матчей, в которых не отметился голевыми действиями. В составе армейцев Чернов дважды становился обладателем Суперкубка России (2014, 2018).
Защитник также играл за калининградскую «Балтику», красноярский «Енисей» и екатеринбургский «Урал». За «Крылья Советов» Чернов выступает с 2019 года, в текущем сезоне он провел за самарцев 16 матчей во всех турнирах и забил один гол. В составе «Крыльев Советов» он стал финалистом Кубка России в сезоне-2020/21. За сборную России защитник сыграл два матча в 2015 году.