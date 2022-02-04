«Зенит» рискует упустить бесплатно сразу 7 игроков. Переговоры по контрактам вообще идут?

Многие ждали, что зимой «Зенит» начнёт агрессивные переговоры по новым контрактам. Прошёл месяц, и пока всё тихо: клуб не объявил о продлении ни с одним из «подвисших» футболистов, а Сердара Азмуна продали за полгода до конца соглашения. Вот фамилии семи футболистов, которые уже легально могут вести переговоры с другими клубами:

вратари: Михаил Кержаков и Станислав Крицюк;

Михаил Кержаков и Станислав Крицюк; защитники: Ярослав Ракицкий и Алексей Сутормин;

Ярослав Ракицкий и Алексей Сутормин; полузащитники: Александр Ерохин и Магомед Оздоев;

Александр Ерохин и Магомед Оздоев; нападающий: Артём Дзюба.

Разбираемся, на какой стадии переговоры с конкретным футболистом.

Кержаков остаётся, Крицюк — под вопросом

Михаил Кержаков пока не собирается заканчивать карьеру, и его устраивает роль полуосновного вратаря команды. 35-летний голкипер всегда в тонусе и каждый год получает свои 10−15 матчей. В это трудно поверить, но он пересидел в «Зените» двух основных игроков — Юрия Лодыгина и Андрея Лунёва. А вскоре, возможно, придёт очередь и Станислава Крицюка. По данным «Чемпионата», «Зенит» не видит препятствий в очередном продлении контракта на один сезон. Сам Кержаков тоже не говорил о желании заканчивать. Так что ближе к лету клуб и игрок, скорее всего, объявят о продлении официально.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXLuWSnoYBw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXLuWSnoYBw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXLuWSnoYBw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Zenit (@zenit_spb)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

С Крицюком ситуация сложнее. Он нравится тренерам, но в РПЛ провёл всего 7 матчей осенью. С начала ноября он лечится и до сих пор не готов работать в общей группе. Сейчас он в Петербурге, тренируется индивидуально после перенесённого коронавируса и непонятно, когда сможет вернуться в состав. Во многом по этой причине клуб пока не начал диалог о новом соглашении. Вероятно, дождутся возвращения после травмы, посмотрят в деле ещё раз — и к лету примут решение.

Ракицкий недоволен предложенным контрактом, Сутормин ещё думает

Одна из самых громких контрактных историй «Зенита» — с Ярославом Ракицким. Представители игрока ещё с лета требовали у руководства и даже главного тренера обозначить желание клуба по продлению. Но «Зенит» сделал это только в январе, когда предложил Ракицкому переподписать контракт на два года. Казалось, идеальный вариант для 32-летнего игрока, но ровно до того момента, когда выяснилась зарплата по новому соглашению. Она значительно уступает сумме предыдущего контракта (около € 2,5 млн в год). Поэтому решения со стороны игрока пока нет, а агенты футболиста активно предлагают его в разные команды с лета.







У Сутормина немного другая история. В его игре — стабильный прогресс. Алексей адаптировался под новую позицию в обороне, готов сидеть на скамейке и ждать шанса. Плюс — у него отличный контакт с Семаком, который ценит качества футболиста. Главный тренер попросил продлить контракт с Суторминым, стороны близки к соглашению. Так что, если не произойдёт форс-мажора, Алексей и «Зенит» вместе ещё на несколько лет.

Оздоев готовится к понижению, Ерохин уйдёт?

Ситуация Оздоева схожа с Ракицким. Клуб предложил Магомеду контракт, однако с понижением зарплаты. В недавнем интервью Bobsoccer он заявил, что сделает выбор, руководствуясь интересами семьи. Не так давно «Динамо» интересовалось возможностью подписания Оздоева. Были контакты и с «Рубином». Но финального решения нет.

Сделаю тот выбор, который в первую очередь пойдет на пользу моей семье, чтобы моим близким было комфортно. Я уже зрелый, состоявшийся футболист, поэтому сейчас мне хочется, чтобы нас всех всё устроило Магомед Оздоев полузащитник «Зенита»

У Ерохина самая грустная ситуация. В медиа не появлялись сигналы о том, что клуб и игрок ведут переговоры. Возможно, в силу возраста (в этом году Александру 33), клуб не станет предлагать ему новое соглашение. Но полузащитника наверняка захотят пригласить другие клубы.

Дзюба ждёт лета

Вскоре прояснится будущее и Артёма Дзюбы. Семак в интервью «Чемпионату» дал чёткий сигнал: если нападающий будет полезен и смирится с тем, что он уже не основной, то может остаться.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXyNdFwqbH_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXyNdFwqbH_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXyNdFwqbH_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Zenit (@zenit_spb)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но не факт, что такая роль устроит самого футболиста. Базовая часть его контракта закончится летом. Дальше, в зависимости от проведённого времени на поле, может активироваться опция автоматического продления. Если Дзюба решит уйти, вряд ли его что-то остановит. А Леонид Слуцкий, если останется в «Рубине», наверняка будет рад получить такого нападающего.