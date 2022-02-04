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22:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» предложил Ракицкому двухлетний контракт с понижением зарплаты

«Зенит» сделал предложение защитнику Ярославу Ракицкому о продлении контракта. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"
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«Клуб предложил соглашение на два года с понижением нынешней зарплаты. Игрок пока не принял решение, при этом есть вероятность его ухода летом свободным агентом», — сказал источник «Чемпионату».

Ракицкий выступает за «Зенит» с зимы 2019 года. За это время он провёл 107 матчей за петербургский клуб и стал трёхкратным чемпионом России. Действующий контракт 32-летнего защитника заканчивается после сезона-2021/2022.

За сборную Украины Ярослав провёл 54 матча, в которых пять раз поразил ворота соперника. 6 ноября 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.

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