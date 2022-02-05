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14:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Нижний Новгород» заключил контракт с полузащитником из Норвегии

Норвежский полузащитник Ларс Олден Ларсен подписал контракт с футбольным клубом «Нижний Новгород».

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Источник: ФК "Нижний Новгород"

Соглашение рассчитано на три с половиной года, сообщает сайт команды.

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В 2021 году 23-летний Ларсен принял участие в 30 матчах чемпионата Норвегии в составе клуба «Мьендален». В этих встречах он забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

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