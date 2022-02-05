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14:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Крылья Советов» перешли 12 молодых футболистов

«Крылья Советов» заключили контракты с 12 молодыми футболистами, информирует пресс-служба клуба.

Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Крылья Советов"

Состав команды пополнили:

18-летний полузащитник Артем Соколов, последним клубом которого были подмосковные «Химки», 21-летний полузащитник Дмитрий Великородный, 19-летний защитник Ян Гудков, 21-летний защитник Алексей Никитенков, 20-летний полузащитник Леонид Герчиков (все из клуба «Олимп-Долгопрудный»), из «Чертаново» перешли 18-летний полузащитник Александр Коваленко, 17-летний полузащитник Никита Салтыков, 20-летний голкипер Никита Яворский, 20-летний полузащитник Никита Першин, 18-летний полузащитник Илья Грибакин, 19-летний нападающий Егор Панков, 19-летний форвард Павел Попов.

Большинство из этих игроков прошли через сборные России своих возрастов, часть футболистов продолжает выступать за национальные команды. По итогам сборов тренерский штаб примет решение, кто из футболистов отправится в аренду, а кто попадет в заявку на сезон.

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