«Уфа» заключила контракт с португальским полузащитником
Футбольный клуб «Уфа» подписал контракт с португальским полузащитником Тьяго Родригесом.
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Футбольный клуб «Уфа» подписал контракт с португальским полузащитником Тьяго Родригесом.
Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона с правом последующего продления, сообщает сайт команды.
Родригес — воспитанник португальского «Спортинга». Провел пять матчей в составе молодежной сборной Португалии U-21. Последним клубом футболиста был саудовский «Аль-Хазм», который он покинул в январе 2022 года.