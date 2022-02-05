«Уфа» заключила контракт с португальским полузащитником

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона с правом последующего продления, сообщает сайт команды.

Родригес — воспитанник португальского «Спортинга». Провел пять матчей в составе молодежной сборной Португалии U-21. Последним клубом футболиста был саудовский «Аль-Хазм», который он покинул в январе 2022 года.