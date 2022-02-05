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19:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Зенит» определился с планами на Алипа

Санкт-петербургский «Зенит» принял решение по находящемуся на просмотре футболисту сборной Казахстана Нуралы Алипу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По информации «Чемпионата», чемпион России, скорее всего, возьмет защитника «Кайрата» в аренду до конца сезона.

22-летний Алип — воспитанник алматинского клуба. Защитник находится в составе «Зенита» на просмотре с первого сбора. В матче с «Мидтьюлланном» казахстанец забил свой дебютный мяч за команду, принеся «Зениту» победу.

В нынешнем сезоне Алип в 13 матчах во всех турнирах забил гол. Его контракт с «Кайратом» истекает в конце 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 1,7 миллиона евро.

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