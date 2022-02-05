«Зенит» определился с планами на Алипа

По информации «Чемпионата», чемпион России, скорее всего, возьмет защитника «Кайрата» в аренду до конца сезона.

22-летний Алип — воспитанник алматинского клуба. Защитник находится в составе «Зенита» на просмотре с первого сбора. В матче с «Мидтьюлланном» казахстанец забил свой дебютный мяч за команду, принеся «Зениту» победу.