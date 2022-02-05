Гол Набабкина принес ЦСКА победу над «Норшелланном» в товарищеском матче
В Кампоаморе (Испания) состоялся товарищеский матч, в котором ЦСКА обыграл датский «Норшелланн» со счетом 1:0.
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В Кампоаморе (Испания) состоялся товарищеский матч, в котором ЦСКА обыграл датский «Норшелланн» со счетом 1:0.
Единственный гол в составе армейцев забил защитник Кирилл Набабкин на 56-й минуте игры.
В следующем матче на сборе в Испании ЦСКА встретится с еще одним датским клубом — «Люнгбю» (9 февраля).