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19:45 (мск), источник: Sport24

Гол Набабкина принес ЦСКА победу над «Норшелланном» в товарищеском матче

В Кампоаморе (Испания) состоялся товарищеский матч, в котором ЦСКА обыграл датский «Норшелланн» со счетом 1:0.

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Источник: Sport24

Единственный гол в составе армейцев забил защитник Кирилл Набабкин на 56-й минуте игры.

В следующем матче на сборе в Испании ЦСКА встретится с еще одним датским клубом — «Люнгбю» (9 февраля).

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