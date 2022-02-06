Трансферное окно «Спартака» — мощь. Чем при Федуне заканчивались массовые закупки раньше?

Работа «Спартака» в зимнее трансферное окно по-настоящему впечатлила. Пока если не качеством новичков, то количеством точно. Красно-белые подписали целую группу игроков — вратаря Илью Свинова, защитника Леона Классена, полузащитников Даниила Хлусевича, Данила Пруцева, Кристофера Мартинса Перейру и нападающего Шамара Николсона. Кроме того, москвичи продали в «Марсель» и вернули обратно в заявку Самуэля Жиго, которого арендовали до конца сезона. Ещё в начале февраля вице-чемпионы России объявили о заключении контракта с Никитой Черновым: защитник перейдёт летом на правах свободного агента. По данным Transfermarkt, клуб потратил на усиление € 14,15 млн.

Вспоминаем, когда ещё «Спартак» в эпоху Леонида Федуна подписывал такое большое количество новичков в одно окно и чем это заканчивалось.

Лето 2004-го: Кавенаги, Видич, Йиранек, Аленичев, Баженов, Ковальчук, Дедура

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Приобретя контрольный пакет акций «Спартака», Федун мощно вложился в чистку состава. Летом 2004-го он, по данным Transfermarkt, оставил на рынке не менее € 17,35 млн. Тогда новичками красно-белых стали Фернандо Кавенаги (€ 8,6 млн), Неманья Видич (€ 4,45 млн), Мартин Йиранек (€ 3,3 млн), Дмитрий Аленичев (€ 1 млн), Никита Баженов (свободный агент), Игнас Дедура (сумма неизвестна) и Сергей Ковальчук (аренда). Игроки приходили под знаменитого тренера Невио Скалу, однако итальянец продержался в московском клубе только до сентября. На момент отставки Скалы команда занимала лишь восьмое место и завершила чемпионат под руководством Александра Старкова на той же восьмой позиции.

Не все эти трансферы оправдали ожидания. Если Видич спрогрессировал и уже через полтора года был продан в «Манчестер Юнайтед» за € 10,5 млн, то Кавенаги, скорее, разочаровал. Правда, и на нём удалось чуть-чуть заработать: аргентинца выкупил «Бордо» за € 9 млн. Карьера Аленичева закончилась скандальным прощанием со «Спартаком» из-за конфликта со Старковым.

Зима 2005-го: Родригес, Ковач, Рубин, Погатец, Хомич, Бояринцев, Андрезиньо

Перед началом сезона-2005 «Спартак» подписал ещё группу новичков. Восьмое место никого не устраивало. Старков получил в своё распоряжение Клементе Родригеса (€ 4 млн), Радослава Ковача (€ 4 млн), Андрея Рубина (€ 1 млн), Эмануэля Погатеца (аренда за € 300 тыс.), Дмитрия Хомича (€ 250 тыс.), Дениса Бояринцева (свободный агент) и Андрезиньо (сумма неизвестна). Кроме того, Ковальчука выкупили после аренды за € 1,8 млн. В общей сумме клуб отдал как минимум € 11,35 млн.

По результату команда добилась существенного прогресса — финишировала на втором месте. Некоторые новички доказали, что «Спартак» с ними точно не ошибся, прежде всего Ковач и Бояринцев. Но были и промахи, а загадочного Андрезиньо никто так и не увидел в деле.

Лето 2010-го: Макгиди, Пареха, Д. Комбаров, К. Комбаров, Сухи, Беленов, Дикань

Два рекордных трансферных окна «Спартака» связаны и с нынешним главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Впервые он возглавил красно-белых в апреле 2009-го. Тот сезон команда завершила на втором месте, а к лету 2010-го находилась лишь на пятой позиции. Тогда-то московский клуб и выстрелил — «затарился» на € 34 млн!

В «Спартак» пришли Эйден Макгиди (€ 12 млн), Николас Пареха (€ 10 млн), Дмитрий Комбаров (€ 4 млн), Кирилл Комбаров (€ 4 млн), Александр Беленов (€ 200 тыс.) и Андрей Дикань (свободный агент), а Марека Сухи выкупили за € 3,8 млн после аренды за € 1,2 млн. Финишировала команда Карпина четвёртой. На групповом этапе Лиги чемпионов красно-белые стали третьими и отправились в Лигу Европы. В принципе, нельзя сказать, что кто-то из новичков провалился, хотя Макгиди по своему потенциалу мог дать «Спартаку» намного больше. Дмитрий Комбаров вообще задержался в составе красно-белых на 8,5 года и выиграл золото РПЛ.

Лето 2013-го: Глушаков, Озбилис, Коста, Таски, Хурадо, Барриос, Жоао Карлос

Во второй раз Карпин принял «Спартак» в конце 2012 года, когда был отправлен в отставку Унаи Эмери. Сезон-2012/2013 москвичи завершили на четвёртом месте. Федун мечтал о возвращении в Лигу чемпионов и под задачу выделил тренеру на трансферы в летнее окно € 33,25 млн.

Карпин дал добро на подписание ещё шести новичков — пришли Денис Глушаков (€ 8 млн), Араз Озбилиз (€ 8 млн), Тино Коста (€ 6,5 млн), Сердар Таски (€ 4 млн), Лукас Барриос (€ 3 млн) и Жоао Карлос (€ 750 тыс), а Хосе Хурадо был выкуплен за € 3 млн после аренды за € 1,5 млн. Тем не менее «Спартак» в сезоне-2013/2014 не стал сильнее. Карпина уволили ещё в марте, когда команда занимала третье место, а закончили чемпионат красно-белые и вовсе шестыми. Трансферная кампания получилась неудачной. Только Глушаков пришёлся ко двору, превратившись через несколько лет в героя «золотого» сезона, но и он в конце концов уходил из клуба не под аплодисменты.

Лето 2019-го: Тиль, Крал, Мирзов, Ларссон, Понсе, Шюррле

Последнее солидное трансферное окно «Спартака». Связано оно было с появлением на посту гендиректора московского клуба Томаса Цорна. Комплектовалась команда летом 2019-го ещё под Олега Кононова, но этот тренер при новой власти долго не продержался и уже в сентябре покинул свой пост. Так что с приобретёнными на € 42 млн игроками работал уже Доменико Тедеско.

Гус Тиль стоил € 18 млн (самая дорогая покупка в истории «Спартака»), Алекс Крал — € 12 млн, Резиуан Мирзов — € 4 млн, Джордан Ларссон — € 4 млн, Эсекьель Понсе — € 3 млн, а аренда Андре Шюррле обошлась клубу в € 1 млн. Эти футболисты должны были стать лидерами красно-белых сразу или в ближайшем будущем. В сезоне-2018/2019 «Спартак» финишировал на пятом месте, на момент отставки Кононова команда шла девятой, а завершила чемпионат на седьмой позиции. Тиль в Москве провалился, да и остальные (за исключением разве что Понсе) сейчас вряд ли стоят столько, сколько за них заплатили 2,5 года назад. Лучший момент для продажи Крала и Ларссона с выгодой, вероятно, упущен.