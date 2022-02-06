«Динамо» расторгло контракт с защитником Морозовым
Футбольный клуб «Динамо» и защитник Григорий Морозов завершают сотрудничество по соглашению сторон, сообщает сайт клуба.
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Футбольный клуб «Динамо» и защитник Григорий Морозов завершают сотрудничество по соглашению сторон, сообщает сайт клуба.
За главную команду Морозов дебютировал в августе 2015 года. Всего на его счету 119 матчей за основу, в которых он забил 4 мяча.
«Мы благодарим Григория за годы, проведенные в составе нашего клуба, его самоотдачу, честное и ответственное отношению к делу. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении на сайте бело-голубых.