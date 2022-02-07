Тренерский штаб «Спартака» запретил транслировать матчи с третьего зимнего сбора

«Спартак» проведёт за это время два товарищеских матча: 18 февраля против нижнекамского «Нефтехимика» и 19-го — против «Шахтёра» из Караганды. По решению тренерского штаба обе встречи не будут транслироваться в открытом доступе", — сообщает пресс-служба красно-белых.