«Спартак» одержал победу над «Уралом» в товарищеском матче

Встреча, прошедшая на сборе в Дубае, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Айртон (8-я минута), Роман Зобнин (67) и Шамар Николсон (85). У проигравшей команды мяч забил Алексей Евсеев (68).

«Спартак» занимает девятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 23 очка в 18 матчах. В первом туре после зимней паузы «красно-белые» 26 февраля примут московский ЦСКА. «Урал» с 19 баллами идет на 11-й строчке. 26 февраля клуб на выезде сыграет с «Нижним Новгородом».