В «Зените» рассказали о роли Нуралы Алипа после перехода в российский клуб

Ранее казахстанец принял участие во втором контрольном матче лидера РПЛ, который завершился победой.
— Александр Медведев подтвердил, что «Зенит» возьмет в аренду Нуралы Алипа. В Дубае вы еще не были уверены, что возьмете его. Что убедило вас в том, что Алип нужен команде?
— Это один из путей развития для наших молодых игроков. Так мы позволим тем же Хотулеву и Кравцову пойти в аренду и играть там, — ответил Семак клубной пресс-службе. — Мы должны были взять в обойму других игроков, чтобы они безболезненно их заменили. Ситуация с Алипом нормальная, мы возьмем его в аренду с правом выкупа. И таким образом у нас будет возможность предоставить Хотулеву игровую практику, что мы и планируем сделать, то же самое касается и Кравцова.
Взяли Адамова на позицию правого защитника. Теперь будем, скорее всего, использовать Лешу Сутормина выше — на более привычной позиции. Появился игрок в центре атаки, где у нас был не такой большой выбор, — Сергеев, который усилит конкуренцию для атакующих игроков. Эти приобретения связаны с тем, что, с одной стороны, мы должны думать о будущем российских игроков. И также дать возможность своим ребятам получить игровую практику.