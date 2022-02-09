Чего ждал Акинфеев? ЦСКА пропустил мяч, который взял бы даже любитель

Читайте также Гол Набабкина принес ЦСКА победу над «Норшелланном» в товарищеском матче

ЦСКА вовсю рубится в «товарняках» на втором сборе в Испании. Матч с «Люнгбю» — третий из трёх запланированных. В первом из двух команда без особых проблем хлопнула «Виборг» (3:2) благодаря дублю Заболотного, во втором победила «Норшелланн» (1:0), гол забил Набабкин. Последняя игра завершала цикл подготовки. И вряд ли кто-то ожидал, что в матче с датской командой случится такой курьёз.

ЦСКА неплохо начал и на 27-й минуте Иван Обляков забил первый мяч. Казалось, надо закреплять преимущество. Но спустя четыре минуты началась атака «Люнгбю» по флангу: простой розыгрыш мяча, и Адам Сёренсен вышел под прострел. Однако мяч срезался с ноги и полетел в сторону ворот. По картинке сложилось ощущение, что Акинфеев просто должен был сделать несколько шагов и спокойно его поймать. В крайнем случае — отбить на угловой. Ведь он видел начало удара и должен был контролировать ситуацию. Вместо этого вратарь застыл на месте и наблюдал, как мяч по странной траектории летит в ворота. Игорь сдвинулся с места, когда тот уже пересёк линию. Крайне необычная ситуация для опытного вратаря.

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ЦСКА не сломался после такого гола. Команда быстро пришла в себя и через 12 минут снова вышла вперёд, отличился Заболотный. Дальше перерыв, и во втором тайме в ворота встал уже другой голкипер — молодой Данила Боков. Интересно, что между таймами Березуцкий сделал всего две замены — посадил Игоря и убрал Зайнутдинова. Но странности в матче не закончились — на 54-й минуте новичок армейцев Медина забил в свои ворота. Правда, ЦСКА снова вышел вперёд за минуту до конца основного времени матча — благодаря голу Яковлева. И в итоге выиграл — 3:2.

Конечно, Акинфеев — по-прежнему один из самых надежных вратарей России. В 18 матчах РПЛ у него только 16 пропущенных мячей — вряд ли кто-то может сказать, что его уровень в последние годы снизился. Поэтому особенно интересно будет послушать объяснение Игоря или тренера о таком голе в товарищеском матче. Потеря концентрации или простой фарт бьющего? Сейчас есть ощущение, что такой мяч взял бы даже любитель.