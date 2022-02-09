«Химки» арендовали бразильского защитника «Браги»

Виана — воспитанник бразильского «Крузейро», в составе которого начал профессиональную карьеру. В 2016-м он перешел в «Олимпиакос» и после сезона в греческом клубе защитник заинтересовал португальскую «Брагу». После годичной аренды он подписал полноценный контракт с португальским клубом. До перехода в «Химки» футболист выступал в Бразилии за «Фламенго».