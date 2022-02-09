Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Астон Вилла
Лидс
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Норвич
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Брентфорд
00
Футбол. Зарубежный
10.02
Вулверхэмптон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
10.02
Ливерпуль
Лестер
Все события
Фоторепортажи
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 6 февраля
9Олимпиада в Пекине: все чемпионы 7 февраля
21:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Химки» арендовали бразильского защитника «Браги»

Состав «Химок» пополнил бразильский защитник «Браги» Бруно Виана.

Химки
БрагаПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Футболист перешёл в «Химки» на правах аренды до конца сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Виана — воспитанник бразильского «Крузейро», в составе которого начал профессиональную карьеру. В 2016-м он перешел в «Олимпиакос» и после сезона в греческом клубе защитник заинтересовал португальскую «Брагу». После годичной аренды он подписал полноценный контракт с португальским клубом. До перехода в «Химки» футболист выступал в Бразилии за «Фламенго».

 Российских фигуристов лишат золота в команднике? Что об этом известно
Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь