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21:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» разгромил клуб из ОАЭ в товарищеском матче

«Спартак» с крупным счетом обыграл ФК «Лива» из ОАЭ в товарищеском матче.

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Источник: Официальный сайт "Спартака"

Красно-белые разгромили соперники со счетом 5:1.

Дубль оформил нападающий Шамар Николсон. Также голами отметились Леон Классен, Денис Денисов и Николай Рассказов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее на сборах «Спартак» сыграл вничью со словацким «Слованом» (2:2), латвийской «Ригой» (0:0), малайзийским «Джохором» (1:1) и победил екатеринбургский «Урал» (3:1). На 11 февраля у красно-белых запланирован матч с армянским «Пюником».

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