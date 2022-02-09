«Спартак» разгромил клуб из ОАЭ в товарищеском матче

Дубль оформил нападающий Шамар Николсон. Также голами отметились Леон Классен, Денис Денисов и Николай Рассказов.

Ранее на сборах «Спартак» сыграл вничью со словацким «Слованом» (2:2), латвийской «Ригой» (0:0), малайзийским «Джохором» (1:1) и победил екатеринбургский «Урал» (3:1). На 11 февраля у красно-белых запланирован матч с армянским «Пюником».