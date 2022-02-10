Гол Федора Смолова принес «Динамо» победу над «Сочи» (видео)

На 11-й минуте Георгий Сулаквелидзе открыл счет, а на 48-й Федор Смолов реализовал выход один на один. На 83-й минуте один мяч отыграл Егор Пруцев.

Для «Динамо» это был второй матч за день: ранее команда Сандро Шварца проиграла тбилисскому «Динамо» (0:1). Следующую игру бело-голубые проведут 13 февраля против рижского РФШ.