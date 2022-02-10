Гол Федора Смолова принес «Динамо» победу над «Сочи» (видео)
В контрольном матче на сборах в Турции футболисты московского «Динамо» со счетом 2:1 обыграли «Сочи».
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В контрольном матче на сборах в Турции футболисты московского «Динамо» со счетом 2:1 обыграли «Сочи».
На 11-й минуте Георгий Сулаквелидзе открыл счет, а на 48-й Федор Смолов реализовал выход один на один. На 83-й минуте один мяч отыграл Егор Пруцев.
Для «Динамо» это был второй матч за день: ранее команда Сандро Шварца проиграла тбилисскому «Динамо» (0:1). Следующую игру бело-голубые проведут 13 февраля против рижского РФШ.
«Сочи» 14 февраля проведет две игры на сборах: команда Владимира Федотова встретится с казахстанским «Тоболом» и «Кубанью».