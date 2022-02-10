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21:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Слуцкий — легенда». Фарке рассказал о встрече с российским тренером в чемпионшипе

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в интервью «СЭ» вспомнил о своей работе в английском «Норвиче» и о матче с «Халл Сити» Леонида Слуцкого в сезоне-2017/18.

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— В 2017 году вы играли против «Халл Сити» Леонида Слуцкого. Может быть, помните тот матч?

— Да, помню. Слуцкий — легенда здесь. Он поехал в чемпионшип с отличным резюме, это был его первый зарубежный сезон. В Англии после матчей тренеры подходят друг к другу, делятся впечатлениями от игры, выражают взаимное уважение. И я должен сказать, что Слуцкий — один из самых приятных людей, с которыми я виделся во время работы в «Норвиче». Он говорил о том, как сложно играть в этой сумасшедшей лиге: 46 матчей, два кубковых турнира, игры каждые три дня, почти все 24 команды нацелены на выход в АПЛ… «Халл» в предыдущем сезоне вылетел в чемпионшип, так что ожидания от работы Слуцкого были завышенными. Думаю, он проделал там хорошую работу, но в английском футболе мало у кого есть терпение. Игру с «Халлом» я тоже помню — команда Слуцкого была отлично организована, мощно атаковала, а нам повезло сравнять счет на 90+6-й минуте (игра завершилась вничью 1:1. — Прим. «СЭ»). Слуцкий был сильно расстроен результатом, но после финального свистка вел себя как джентльмен.

45-летний Фарке возглавил «Краснодар» в январе 2022 года.

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