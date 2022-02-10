«Слуцкий — легенда». Фарке рассказал о встрече с российским тренером в чемпионшипе

— Да, помню. Слуцкий — легенда здесь. Он поехал в чемпионшип с отличным резюме, это был его первый зарубежный сезон. В Англии после матчей тренеры подходят друг к другу, делятся впечатлениями от игры, выражают взаимное уважение. И я должен сказать, что Слуцкий — один из самых приятных людей, с которыми я виделся во время работы в «Норвиче». Он говорил о том, как сложно играть в этой сумасшедшей лиге: 46 матчей, два кубковых турнира, игры каждые три дня, почти все 24 команды нацелены на выход в АПЛ… «Халл» в предыдущем сезоне вылетел в чемпионшип, так что ожидания от работы Слуцкого были завышенными. Думаю, он проделал там хорошую работу, но в английском футболе мало у кого есть терпение. Игру с «Халлом» я тоже помню — команда Слуцкого была отлично организована, мощно атаковала, а нам повезло сравнять счет на 90+6-й минуте (игра завершилась вничью 1:1. — Прим. «СЭ»). Слуцкий был сильно расстроен результатом, но после финального свистка вел себя как джентльмен.