«Локомотив» обыграл «Гетеборг» в товарищеском матче
«Локомотив» одержал победу над шведским клубом «Гетеборг» в товарищеском матче на сборе в испанской Марбелье. Встреча завершилась со счетом 4:2.
Локомотив
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«Локомотив» одержал победу над шведским клубом «Гетеборг» в товарищеском матче на сборе в испанской Марбелье. Встреча завершилась со счетом 4:2.
Первый гол на 8-й минуте забил нападающий Ян Кухта. Затем «Гетеборг» дважды забил и команды ушли на перерыв со счетом 1:2.
Во втором тайме на 68-й минуте забил полузащитник Рифат Жемалетдинов и сравнял счет в матче, а через шесть минут Джирано Керк вывел «Локомотив» вперед. На 85-й минуте Мацей Рыбус забил четвертый гол в ворота шведского клуба.
19 февраля московский клуб сыграет с норвежским «Мельде».