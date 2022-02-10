Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вулверхэмптон
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль
Лестер
00
Футбол. Зарубежный
9.02
Астон Вилла
Лидс
33
Футбол. Зарубежный
11.02
РБ Лейпциг
Кельн
Футбол. Зарубежный
11.02
ПСЖ
Ренн
Футбол. Зарубежный
11.02
Севилья
Эльче
Все события
Фоторепортажи
8Олимпиада в Пекине: все чемпионы 10 февраля
16Пекин-2022: лучшие кадры 7 февраля
21:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» обыграл «Гетеборг» в товарищеском матче

«Локомотив» одержал победу над шведским клубом «Гетеборг» в товарищеском матче на сборе в испанской Марбелье. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Локомотив
ГетеборгПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх

Первый гол на 8-й минуте забил нападающий Ян Кухта. Затем «Гетеборг» дважды забил и команды ушли на перерыв со счетом 1:2.

Во втором тайме на 68-й минуте забил полузащитник Рифат Жемалетдинов и сравнял счет в матче, а через шесть минут Джирано Керк вывел «Локомотив» вперед. На 85-й минуте Мацей Рыбус забил четвертый гол в ворота шведского клуба.

19 февраля московский клуб сыграет с норвежским «Мельде».

 «Если проба Валиевой взята в декабре, какого хрена ждали?» Губерниев резко высказался о ситуации с Валиевой
Накаченные бедра и природная сексуальность. Немецкая и австрийская спортсменки снялись в Playboy прямо перед Олимпиадой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь