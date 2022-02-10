«Зенит» Алипа одержал вторую победу в Кубке Атлантики
Санкт-петербургский «Зенит» переиграл датский «Копенгаген» в Кубке Атлантики (Atlantic Cup) в Португалии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Санкт-петербургский «Зенит» переиграл датский «Копенгаген» в Кубке Атлантики (Atlantic Cup) в Португалии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победила российская команда — 3:2.
Игра проходила в закрытом режиме по просьбе россиян.
Напомним, в первом матче Кубка Атлантики подопечные Сергея Семака победили другой датский клуб «Митьюлланд» (1:0), в той игре решающий гол забил Нуралы Алип. Защитник сборной Казахстана будет выступать за российский клуб на правах аренды.
В нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков в 18 матчах.