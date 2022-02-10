Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вулверхэмптон
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль
Лестер
00
Футбол. Зарубежный
9.02
Астон Вилла
Лидс
33
Футбол. Зарубежный
11.02
РБ Лейпциг
Кельн
Футбол. Зарубежный
11.02
ПСЖ
Ренн
Футбол. Зарубежный
11.02
Севилья
Эльче
Все события
Фоторепортажи
12Пекин-2022: лучшие кадры 9 февраля
16Пекин-2022: лучшие кадры 8 февраля
21:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Зенит» Алипа одержал вторую победу в Кубке Атлантики

Санкт-петербургский «Зенит» переиграл датский «Копенгаген» в Кубке Атлантики (Atlantic Cup) в Португалии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Зенит
МидтьюлланнПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Зенит"

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победила российская команда — 3:2.

Игра проходила в закрытом режиме по просьбе россиян.

Напомним, в первом матче Кубка Атлантики подопечные Сергея Семака победили другой датский клуб «Митьюлланд» (1:0), в той игре решающий гол забил Нуралы Алип. Защитник сборной Казахстана будет выступать за российский клуб на правах аренды.

В нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков в 18 матчах.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь