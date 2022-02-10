«Зенит» Алипа одержал вторую победу в Кубке Атлантики

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победила российская команда — 3:2.

Игра проходила в закрытом режиме по просьбе россиян.

Напомним, в первом матче Кубка Атлантики подопечные Сергея Семака победили другой датский клуб «Митьюлланд» (1:0), в той игре решающий гол забил Нуралы Алип. Защитник сборной Казахстана будет выступать за российский клуб на правах аренды.