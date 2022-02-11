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11:22 (мск), источник: Sport24

Новичок в «Спартаке», звездный бразилец «Юве» перебрался в США. Трансферы и слухи дня

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Источник: AP 2022

Что в России

ЦСКА интересуется игроком «Лестера»

Армейцы проявляют интерес к полузащитнику «Лестера» и сборной Сенегала Нампали Менди, сообщает Transfermarkt.ru. Селекционеры ЦСКА следили за Нампали на Кубке африканских наций, где Сенегал завоевал первый титул в истории. Сам Менди не играет ключевую роль в «Лестере» и готов сменить клуб для получения практики.

Новичок в «Спартаке»

Центральный защитник «Енисея» Данил Труханов перешел в «Спартак». «Игрок вылетел в Москву для прохождения медосмотра и заключения личного контракта, после этого переход будет считаться завершeнным», — говорится в сообщении пресс-службы «Енисея».

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«Спартак» планирует использовать Труханова в Молодежном первенстве и «Спартаке-2».

«Краснодар» раздумывает над трансфером Бакаева

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев интересен «Краснодару». Как сообщает «РБ Спорт», руководство черно-зеленых думает о предложении футболисту. Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает летом 2022 года и пока не продлен — сейчас Зелимхан может вести переговоры с любым клубом.

«Спартак» продлил Мозеса

Красно-белые продлили контракт с полузащитником Виктором Мозесом еще на год — теперь соглашение рассчитано до лета 2024 года. Всего нигериец провел за «Спартак» 42 матча, в которых забил шесть голов.

«С удовольствием продолжу помогать команде добиваться своих целей. Полюбил каждого в “Спартаке”. Я правда счастлив быть здесь! Здорово, что теперь с нами Паоло Ваноли — топ-тренер, которого я отлично знаю по “Интеру” и “Челси”. Мы работали вместе около трех лет, сейчас это мне сильно помогает», — заявил Мозес.

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«Нижний Новгород» арендовал Кравцова

Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов перешел в «Нижний Новгород». Команда, которую возглавляет экс-зенитовец Александр Кержаков, подписала 19-летнего хавбека на правах аренды.

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Что в Европе

Дуглас Коста — официально в MLS

Бразильский полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси» — об этом сообщил официальный сайт американского клуба. Контракт подписан на правах аренды до конца сезона, после чего Коста присоединится к «Гэлакси» на постоянной основе.

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Новая цель «Арсенала»

По данным The Sun, лондонский «Арсенал» собирается приобрести полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса. 23-летний бразилец перебрался на «Вилла Парк» в 2019 году. Сайт Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

Тилеманс может уйти из «Лестера» в «МЮ»

Полузащитник Юри Тилеманс отказался от нового контракта с «Лестером». Нынешнее соглашение бельгийца истекает в июне 2023 года. Юри намерен перейти в команду, которая стабильно выступает в Лиге чемпионов. Как сообщает Sport Witness, интерес к футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед». «Лисы» готовы продать Тилеманса в «МЮ» и хотят выручить за него 40 млн евро.

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