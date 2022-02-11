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17:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промес получил красную карточку в товарищеском матче «Спартака» против «Пюника»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес получил прямую красную карточку в товарищеском матче против «Пюника».

Спартак
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Источник: ФК "Спартак"

В одном из эпизодов он отмахнулся от соперника. Игрок «Пюника» рухнул на газон и схватился за лицо. После этого судья встречи показал футболисту «Спартака» красную карточку.

Во время загрузки произошла ошибка.

В двух предыдущих товарищеских матчах «Спартак» со счетом 5:1 победил «Ливу» из Абу-Даби и с результатом 3:1 одолел «Урал».

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