Промес получил красную карточку в товарищеском матче «Спартака» против «Пюника»
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес получил прямую красную карточку в товарищеском матче против «Пюника».
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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес получил прямую красную карточку в товарищеском матче против «Пюника».
В одном из эпизодов он отмахнулся от соперника. Игрок «Пюника» рухнул на газон и схватился за лицо. После этого судья встречи показал футболисту «Спартака» красную карточку.
В двух предыдущих товарищеских матчах «Спартак» со счетом 5:1 победил «Ливу» из Абу-Даби и с результатом 3:1 одолел «Урал».