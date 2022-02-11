Гол Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над «Брондбю» в товарищеском матче
«Зенит» одержал волевую победу над «Брондбю» в товарищеском матче. Российский клуб выиграл со счетом 2:1.
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«Зенит» одержал волевую победу над «Брондбю» в товарищеском матче. Российский клуб выиграл со счетом 2:1.
Питерцы первыми пропустили гол, но потом не только смогли отыграться, но и вышли вперед. Счет в матче сравнял защитник Нуралы Алип, а автором победного мяча стал нападающий Артем Дзюба.
Ранее на сборах петербургская команда одержала победу над «Мидтьюланном» (1:0), «Жилиной» (5:0), «Эмирейтсом» (3:0) и «Копенгагеном» (3:2).
Вторые зимние сборы «Зенита» завершатся 11 февраля.