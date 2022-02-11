Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
РБ Лейпциг
Кельн
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Эльче
Футбол. Зарубежный
10.02
Ливерпуль
Лестер
20
Футбол. Зарубежный
12.02
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
12.02
Кадис
Сельта
Все события
Фоторепортажи
14Россия засушила Данию: два гола, спасения Федотова и вторая победа на Олимпиаде
8Олимпиада в Пекине: все чемпионы 10 февраля
18:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над «Брондбю» в товарищеском матче

«Зенит» одержал волевую победу над «Брондбю» в товарищеском матче. Российский клуб выиграл со счетом 2:1.

Зенит
БрённбюПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх

Питерцы первыми пропустили гол, но потом не только смогли отыграться, но и вышли вперед. Счет в матче сравнял защитник Нуралы Алип, а автором победного мяча стал нападающий Артем Дзюба.

Ранее на сборах петербургская команда одержала победу над «Мидтьюланном» (1:0), «Жилиной» (5:0), «Эмирейтсом» (3:0) и «Копенгагеном» (3:2).

Вторые зимние сборы «Зенита» завершатся 11 февраля.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь