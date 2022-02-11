«Спартак» в меньшинстве ушел от поражения в товарищеском матче против «Пюника»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес был удален в первом тайме товарищеского матча с «Пюником». На 36-й минуте нидерландец отмахнулся от соперника, задев его лицо рукой. За это Промесу показали красную карточку. Армянский клуб отказался играть второй тайм в формате «11 на 11».