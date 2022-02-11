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18:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» в меньшинстве ушел от поражения в товарищеском матче против «Пюника»

«Спартак» сыграл вничью в товарищеском матче против «Пюника». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Спартак
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Уйти от поражения во втором тайме красно-белым позволил точный удар защитника Георгия Джикии.

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес был удален в первом тайме товарищеского матча с «Пюником». На 36-й минуте нидерландец отмахнулся от соперника, задев его лицо рукой. За это Промесу показали красную карточку. Армянский клуб отказался играть второй тайм в формате «11 на 11».

«Несмотря на то, что удара локтем со стороны Промеса не было, и повтор этого мы показали тренерам “Пюника” в перерыве, армянская сторона отказалась играть “11 на 11”, — отметил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

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