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16:28 (мск), источник: Чемпионат.com

С «Химок» сняли запрет на регистрацию новых футболистов

Но очередном заседании палаты РФС по разрешению споров с футбольного клуба «Химки» был снят запрет на регистрацию новых футболистов.

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Источник: РИА "Новости"

Также было утверждено мировое соглашение подмосковного клуба с экс-футболистом Аршаком Коряном, который требовал выплатить ему долги по зарплате и премиальным.

«Удовлетворить ходатайства футболиста-профессионала Аршака Коряна и АНО “ФК “Химки” об утверждении мирового соглашения по делу (по заявлению футболиста в отношении клуба о взыскании задолженности по премиям и иным выплатам). Утвердить мировое соглашение от 10 февраля 2022 года, заключенное между футболистом и клубом по делу.

Удовлетворить заявление ФК “Химки” о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делам ФК “СКА-Хабаровск” vs. ФК “Химки”, Тихонов vs. ФК “Химки”, ФК “Чертаново” vs. ФК “Химки”. В связи с исполнением ФК “Химки” решений палаты по разрешению споров снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с ФК “Химки”, наложенные в качестве обеспечительной меры. ФК “Химки” имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов”, — приводит текст решения официальный сайт РФС.

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