«Зенит» объявил об аренде защитника «Кайрата» Нуралы Алипа

По информации источника, аренда рассчитана до конца 2022 года. У «Зенита» будет право выкупа защитника.

Алип — воспитанник «Кайрата». Он находился на просмотре в российском клубе с первого сбора. В матче с «Мидтьюлланном» Алип забил свой дебютный мяч за команду, принеся «Зениту» победу.