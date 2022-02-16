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19:34 (мск), источник: Sport24

ЦСКА разгромил «Мурсию» в товарищеском матче

В Кампоаморе (Испания) состоялся товарищеский матч, в котором ЦСКА нанес разгромное поражение «Мурсии» со счетом 3:0.

ЦСКА
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Источник: pfc-cska.com

В составе армейцев голы забивали Антон Заболотный, Игорь Дивеев и Владислав Яковлев.

Для ЦСКА эта победа стала 4-й подряд на сборах. Ранее армейцы обыгрывали «Люнгбю» (3:2), «Норшелланн» (1:0) и «Виборг» (3:2).

19 февраля армейская команда отправится из Кампоамора в Анталью, где пройдет заключительный этап подготовки ко второй части сезона-2021/22.

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