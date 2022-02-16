Зайнутдинов сделал ассист и помог ЦСКА одержать крупную победу

Казахстанец вышел в стартовом составе на матч представителем третьей испанской лиги. На 60-й минуте Зайнутдинов ассистировал Антону Заболотному, который поразил ворота испанцев ударом через себя.
ЦСКА одержал победу со счетом 3:0. Еще по голу забили Игорь Дивеев и Владислав Яковлев.
Напомним, ранее Зайнутдинов отличился ассистом на Ивана Облякова в матче с датским «Лонгбю».
Отметим, что Зайнутдинов вернулся в состав ЦСКА после поездки в Германию, где он проходил плановое медобследование по поводу своей прошлогодней операции. Он пропустил два контрольных матча на УТС.