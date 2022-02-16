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16 февраля, источник: Vesti.kz

Зайнутдинов сделал ассист и помог ЦСКА одержать крупную победу

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов помог московскому ЦСКА одержать победу в контрольном матче над испанской «Мурсией», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанец вышел в стартовом составе на матч представителем третьей испанской лиги. На 60-й минуте Зайнутдинов ассистировал Антону Заболотному, который поразил ворота испанцев ударом через себя.

ЦСКА одержал победу со счетом 3:0. Еще по голу забили Игорь Дивеев и Владислав Яковлев.

Напомним, ранее Зайнутдинов отличился ассистом на Ивана Облякова в матче с датским «Лонгбю».

Отметим, что Зайнутдинов вернулся в состав ЦСКА после поездки в Германию, где он проходил плановое медобследование по поводу своей прошлогодней операции. Он пропустил два контрольных матча на УТС.

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