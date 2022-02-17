«Динамо» сыграло вничью с «Аланией» в контрольном матче
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с владикавказской «Аланией» в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с владикавказской «Аланией» в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.
Встреча завершилась со счетом 2:2. У динамовцев забитыми мячами отметились Денис Макаров (7-я минута) и Саба Сазонов (82). У «Алании» отличились Батраз Хадарцев (75) и Даниил Григорьев (87).
Позднее в четверг «Динамо» проведет на сборе заключительный контрольный матч против казанского «Рубина».
«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, уступая 2 очка лидеру — санкт-петербургскому «Зениту». В 19-м туре чемпионата России «Динамо» 26 февраля в гостях сыграет с подмосковными «Химками». «Алания» выступает в Футбольной национальной лиге, в турнирной таблице ФНЛ клуб идет на четвертой строчке.