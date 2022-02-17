«Динамо» сыграло вничью с «Аланией» в контрольном матче

Встреча завершилась со счетом 2:2. У динамовцев забитыми мячами отметились Денис Макаров (7-я минута) и Саба Сазонов (82). У «Алании» отличились Батраз Хадарцев (75) и Даниил Григорьев (87).

Позднее в четверг «Динамо» проведет на сборе заключительный контрольный матч против казанского «Рубина».