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06:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: защитник ЦСКА Виктор Васин перешёл в «Кайрат»

Защитник ЦСКА Виктор Васин перешёл в «Кайрат», сообщает спортивный журналист Иван Карпов в своём «телеграме».

ЦСКА
КайратПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, футболист заключил контракт сроком на один год с возможностью продления ещё на сезон. Соглашение игрока с ЦСКА истекало летом 2022 года.

Напомним, Васин выступал за ЦСКА с 2011 года. В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Васин также выступал за «Спартак» из Нальчика, «Нижний Новгород», «Мордовию» и «Уфу».

Московский ЦСКА набрал 30 очков в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

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