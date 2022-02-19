«Локомотив» со счетом 0:3 проиграл «Мольде» в товарищеском матче
Сегодня, 19 февраля, проходил товарищеский матч между московским «Локомотивом» и норвежским «Мольде».
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Сегодня, 19 февраля, проходил товарищеский матч между московским «Локомотивом» и норвежским «Мольде».
Противостояние, состоявшееся в Марбелье, завершилось со счётом 3:0 в пользу «Мольде».
Голами в составе норвежской команды отметились Датро Фофана (дубль) и Эрик Андерсен.
Следующий матч подопечные Маркуса Гисдоля проведут уже в рамках чемпионата России: 27 февраля красно-зелёные сыграют на выезде против «Краснодара».