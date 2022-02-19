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21:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» со счетом 0:3 проиграл «Мольде» в товарищеском матче

Сегодня, 19 февраля, проходил товарищеский матч между московским «Локомотивом» и норвежским «Мольде».

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Источник: ФК "Локомотив"

Противостояние, состоявшееся в Марбелье, завершилось со счётом 3:0 в пользу «Мольде».

Голами в составе норвежской команды отметились Датро Фофана (дубль) и Эрик Андерсен.

Следующий матч подопечные Маркуса Гисдоля проведут уже в рамках чемпионата России: 27 февраля красно-зелёные сыграют на выезде против «Краснодара».

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