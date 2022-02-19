«Крылья Советов» со счетом 7:3 разгромили «Химки» в товарищеском матче

Дублями в составе «Крыльев» отметились Антон Зиньковский и Сергей Пиняев. Также голы на счету Максима Глушенкова и Данила Липового. Ещё один мяч был забит в результате автогола. О том, кто забил за «Химки», нет информации. Подмосковная команда дважды била пенальти, первый оказался результативным, а второй раз мяч попал в штангу.