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15:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Нападающий «Зенита» Кузнецов перешёл в «Рубин»

Нападающий «Зенита» Даниил Кузнецов продолжит карьеру в «Рубине». Сине-бело-голубые уже объявили о переходе 18-летнего нападающего в казанский клуб.

Рубин
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Отмечается, что соглашение между клубами оставляет за «Зенитом» право приоритетного выкупа футболиста по фиксированной стоимости.

«Футбольный клуб “Зенит” благодарит Даниила Кузнецова и желает удачи в составе новой команды!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых в своём телеграм-канале.

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Даниил Кузнецов — воспитанник академии сине-бело-голубых и футболист юношеской сборной России. 11 сентября 2021 года Кузнецов дебютировал за основную команду в РПЛ, 3 ноября — в Лиге чемпионов УЕФА. В сезоне-2021/22 Кузнецов провёл 5 матчей в составе сине-бело-голубых.

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