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16:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карраскаль получил красную карточку в дебютном матче за ЦСКА

Новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль получил красную карточку в товарищеском матче с «Рубином».

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На восьмой минуте встречи 23-летний колумбиец получил желтую карточку, а спустя 25 минут после этого получил второе предупреждение и покинул поле.

Напомним, что игра с «Рубином» является для полузащитника дебютной за московскую команду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плэйта» на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.

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