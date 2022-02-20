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19:13 (мск), источник: Sport24

«Рубин» и ЦСКА сыграли вничью в контрольном матче

«Рубин» и ЦСКА сыграли вничью в контрольном матче. Встреча, состоявшаяся в турецком Белеке 20 февраля, завершилась со счетом 1:1.

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Источник: pfc-cska.com

ЦСКА забил первым: на 16-й минуте Игорь Дивеев головой замкнул подачу Хесуса Медины с углового. «Рубин» отыгрался на 87-й минуте: ворота армейцев поразил Сеад Хакшабанович.

Отметим, что дебютировавший за ЦСКА полузащитник Хорхе Карраскаль был удален с поля на 33-й минуте.

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