«Рубин» и ЦСКА сыграли вничью в контрольном матче

ЦСКА забил первым: на 16-й минуте Игорь Дивеев головой замкнул подачу Хесуса Медины с углового. «Рубин» отыгрался на 87-й минуте: ворота армейцев поразил Сеад Хакшабанович.

Отметим, что дебютировавший за ЦСКА полузащитник Хорхе Карраскаль был удален с поля на 33-й минуте.