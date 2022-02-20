«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» на сборах в Испании

Встреча, которая состоялась в Марбелье, закончилась со счетом 2:2. У «Краснодара» забивали норвежец Эрик Ботхейм (15-я минута), для которого этот гол стал первым в составе команды, и швед Виктор Классон (16). У «Ростова» отличились Максим Осипенко (30) и Дмитрий Полоз (58) с пенальти.