«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» на сборах в Испании
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в контрольном матче на тренировочных сборах в Испании.
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в контрольном матче на тренировочных сборах в Испании.
Встреча, которая состоялась в Марбелье, закончилась со счетом 2:2. У «Краснодара» забивали норвежец Эрик Ботхейм (15-я минута), для которого этот гол стал первым в составе команды, и швед Виктор Классон (16). У «Ростова» отличились Максим Осипенко (30) и Дмитрий Полоз (58) с пенальти.
После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 29 очками занимает пятое место. «Ростов» (18 очков) идет на 14 месте.