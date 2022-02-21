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10:12 (мск), источник: Sport24

Новый вратарь в «Зените», «Реал» избавится от 8 игроков, Уилшир перешел в чемпионат Дании. Трансферы и слухи дня

Самые важные новости — в одном клике от вас.

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Источник: Reuters

Что в России

«Рубин» приобрел футболиста «Зенита» Кузнецова

«Рубин» объявил о переходе 18-летнего полузащитника Даниила Кузнецова из «Зенита». Контракт с хавбеком рассчитан на пять лет.

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В текущем сезоне Кузнецов выступал как за основную команду сине-бело-голубых, так и за «Зенит-2». В РПЛ он провел четыре игры и не отметился результативными действиями.

«Зенит» хочет купить Лантратова?

По данным «Чемпионата», «Зенит» проявляет интерес к голкиперу «Химок» Илье Лантратову. Источник утверждает, что петербургский клуб уже сделал официальное предложение о покупке 26-летнего вратаря.

При этом генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг эту новость. «Эта информация не соответствует действительности», — заявил он.

«Нижний Новгород» подписал Игбуна

Нападающий Сильвестр Игбун, который 7 января расторг контракт с московским «Динамо», перешел в «Нижний Новгород». С нигерийским футболистом заключили контракт до конца сезона.

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В текущем сезоне нападающий провел за «Динамо» 12 матчей, в которых забил один мяч.

Что в Европе

В «Реале» грядет большая чистка

По окончании сезона «Реал» расстанется с целым рядом звездных футболистов. Как сообщает Marca, из клуба точно уйдут Гарет Бэйл, Марсело и Иско: их контракты истекают ближайшим летом, и Флорентино Перес не собирается предлагать им новые. Также в «Реале» настроены на продажу Эдена Азара. Будущее Марко Асенсио — под вопросом.

Кроме того, руководство «галактикос» собирается отпустить Хесуса Вальехо, Дани Себальоса и Мариано Диаса.

«Монако» хочет большую сумму за Чуамени

Клуб Александра Головина намерен выручить большую сумму денег за полузащитника Орельена Чуамени. Как сообщает издание Le10sport, монегаски повесили на своего футболиста солидный ценник — 80 миллионов евро. Главным претендентом на Чуамени считается туринский «Ювентус».

Депай может перебраться в Серию А

Вингер «Барселоны» Мемфис Депай грядущим летом может сменить клубную прописку. Как сообщает Sport.es, приобрести Мемфиса хотят сразу три итальянских гранда: «Милан», «Интер» и «Ювентус». Отметим, что после прихода на пост тренера «Барселоны» легенды каталонского клуба Хави голландец стал получать мало игровой практики.

Уилшир будет играть в чемпионате Дании

Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, который с 1 июля прошлого года находился в статусе свободного агента, подписал контракт с датским «Орхусом». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

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