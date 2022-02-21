Новый вратарь в «Зените», «Реал» избавится от 8 игроков, Уилшир перешел в чемпионат Дании. Трансферы и слухи дня
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«Рубин» объявил о переходе 18-летнего полузащитника Даниила Кузнецова из «Зенита». Контракт с хавбеком рассчитан на пять лет.
В текущем сезоне Кузнецов выступал как за основную команду сине-бело-голубых, так и за «Зенит-2». В РПЛ он провел четыре игры и не отметился результативными действиями.
По данным «Чемпионата», «Зенит» проявляет интерес к голкиперу «Химок» Илье Лантратову. Источник утверждает, что петербургский клуб уже сделал официальное предложение о покупке 26-летнего вратаря.
При этом генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг эту новость. «Эта информация не соответствует действительности», — заявил он.
Нападающий Сильвестр Игбун, который 7 января расторг контракт с московским «Динамо», перешел в «Нижний Новгород». С нигерийским футболистом заключили контракт до конца сезона.
В текущем сезоне нападающий провел за «Динамо» 12 матчей, в которых забил один мяч.
По окончании сезона «Реал» расстанется с целым рядом звездных футболистов. Как сообщает Marca, из клуба точно уйдут Гарет Бэйл, Марсело и Иско: их контракты истекают ближайшим летом, и Флорентино Перес не собирается предлагать им новые. Также в «Реале» настроены на продажу Эдена Азара. Будущее Марко Асенсио — под вопросом.
Кроме того, руководство «галактикос» собирается отпустить Хесуса Вальехо, Дани Себальоса и Мариано Диаса.
Клуб Александра Головина намерен выручить большую сумму денег за полузащитника Орельена Чуамени. Как сообщает издание Le10sport, монегаски повесили на своего футболиста солидный ценник — 80 миллионов евро. Главным претендентом на Чуамени считается туринский «Ювентус».
Вингер «Барселоны» Мемфис Депай грядущим летом может сменить клубную прописку. Как сообщает Sport.es, приобрести Мемфиса хотят сразу три итальянских гранда: «Милан», «Интер» и «Ювентус». Отметим, что после прихода на пост тренера «Барселоны» легенды каталонского клуба Хави голландец стал получать мало игровой практики.
Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, который с 1 июля прошлого года находился в статусе свободного агента, подписал контракт с датским «Орхусом». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.