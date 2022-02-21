Спортивных фанатов без паспорта болельщика будут сдавать в полицию

Как выяснил «МК», новые изменения в правилах поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований касаются в первую очередь граждан, у которых окажутся проблемы с Fan ID — «паспортом болельщика». Напомним, недавно власти приняли закон о введении персонифицированной карты, которая поможет заработать системе идентификации зрителей. После вступления закона в силу — с 1 июня 2022 года — посещение спортивных состязаний станет возможным только при наличии «паспорта болельщика» (и, разумеется, входного билета). Направить заявление на получение документа можно будет через портал госуслуг.

В измененных правилах поведения зрителей власти прописали, что ждет любителей спорта, которые попытаются пройти на стадион без «паспорта болельщика». Или в случае, если во время контроля билетов выяснится, что действие документа приостановлено. Организатор спортивного мероприятия или контролеры откажут гражданину во входе, даже если он предъявит купленный билет. При этом билет — или иной документ, дающий право на посещение соревнований — будет аннулирован без возмещения его стоимости. Сотрудники будут обязаны разъяснить фанату причину, почему его не пускают на стадион, а после передадут его полицейским.