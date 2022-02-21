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19:55 (мск), источник: Московский комсомолец

Спортивных фанатов без паспорта болельщика будут сдавать в полицию

Новые поправки внесло правительство в правила, регулирующие посещение официальных спортивных состязаний. Чиновники прописали алгоритм действий в отношении фанатов, которые попытаются пройти на стадион без «паспорта болельщика».

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Источник: РИА "Новости"
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Как выяснил «МК», новые изменения в правилах поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований касаются в первую очередь граждан, у которых окажутся проблемы с Fan ID — «паспортом болельщика». Напомним, недавно власти приняли закон о введении персонифицированной карты, которая поможет заработать системе идентификации зрителей. После вступления закона в силу — с 1 июня 2022 года — посещение спортивных состязаний станет возможным только при наличии «паспорта болельщика» (и, разумеется, входного билета). Направить заявление на получение документа можно будет через портал госуслуг.

В измененных правилах поведения зрителей власти прописали, что ждет любителей спорта, которые попытаются пройти на стадион без «паспорта болельщика». Или в случае, если во время контроля билетов выяснится, что действие документа приостановлено. Организатор спортивного мероприятия или контролеры откажут гражданину во входе, даже если он предъявит купленный билет. При этом билет — или иной документ, дающий право на посещение соревнований — будет аннулирован без возмещения его стоимости. Сотрудники будут обязаны разъяснить фанату причину, почему его не пускают на стадион, а после передадут его полицейским.

К слову, болельщику или участнику турниров могут отказать в выдаче Fan ID, если имеются данные, что он нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, причем не только на территории России, но и за пределами страны. Также основанием для отказа может послужить информация даже о зафиксированном намерении совершить противоправные действия.

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