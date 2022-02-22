Александр Мостовой раскритиковал новый дизайн эмблемы «Спартака»

«Вообще не понимаю, в чём разница. Думаю, многие со мной согласятся, потому что смотришь на ту и на другую эмблему, видишь, что это “Спартак”. Немножко звёздочки, наверное, побольше сделали. Но это же не принципиально — побольше, поменьше. В остальном всё также: буква “С”, мяч, белая полоса, красный ромб. Так что никаких вообще различий, я не понимаю. Если на это ещё затратили деньги, то это вообще бред тогда», — гласит пост Мостового в своём телеграм-канале.