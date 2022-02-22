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11:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Мостовой раскритиковал новый дизайн эмблемы «Спартака»

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой выразил мнение о новой представленной эмблеме московского «Спартака».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Вообще не понимаю, в чём разница. Думаю, многие со мной согласятся, потому что смотришь на ту и на другую эмблему, видишь, что это “Спартак”. Немножко звёздочки, наверное, побольше сделали. Но это же не принципиально — побольше, поменьше. В остальном всё также: буква “С”, мяч, белая полоса, красный ромб. Так что никаких вообще различий, я не понимаю. Если на это ещё затратили деньги, то это вообще бред тогда», — гласит пост Мостового в своём телеграм-канале.

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Напомним, «Спартак» был основан 18 апреля 1922 года. В нынешнем сезоне московский клуб набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в сезоне-2016/2017. Тогда клуб выступал под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры.

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