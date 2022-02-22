В России назвали роль Алипа в «Зените»
Российский спортивный телеканал «Матч ТВ», подводя трансферные итоги зимы в РПЛ, определил будущую роль Нуралы Алипа в «Зените».
Российский спортивный телеканал «Матч ТВ», подводя трансферные итоги зимы в РПЛ, определил будущую роль Нуралы Алипа в «Зените».
Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана перешел в клуб из Санкт-Петербурга на правах аренды с правом выкупа. Соглашение действует до конца 2022 года.
«Любопытно, как сложится в “Зените” судьба защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа, который на сборах отметился двумя забитыми голами. Его взяли в аренду с правом выкупа до конца 2022 года. В условиях лимита важно, что казахстанский игрок в РПЛ легионером не считается. Пока сложно представить, что Алипу удастся вытеснить из состава Ловрена, Ракицкого или Чистякова (а ведь есть еще и Адамов), но, опять же, для глубины состава игрок его уровня лишним не будет», — пишет российское СМИ.
Алип в январе 2022-го отправился с «Зенитом» на сборы в Дубай, где полностью отыграл матч против словацкой «Жилины» (5:0). На сборах в португальском Лагуше Нуралы открыл счет голам за «сине-бело-голубых» в матчах с «Митьюлландом» и «Брондбю».