В России назвали роль Алипа в «Зените»

«Любопытно, как сложится в “Зените” судьба защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа, который на сборах отметился двумя забитыми голами. Его взяли в аренду с правом выкупа до конца 2022 года. В условиях лимита важно, что казахстанский игрок в РПЛ легионером не считается. Пока сложно представить, что Алипу удастся вытеснить из состава Ловрена, Ракицкого или Чистякова (а ведь есть еще и Адамов), но, опять же, для глубины состава игрок его уровня лишним не будет», — пишет российское СМИ.