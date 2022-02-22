Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Химок»
Вместе со специалистом клуб покинет его тренерский штаб.
Вместе со специалистом клуб покинет его тренерский штаб.
ТАСС, 22 февраля. Подмосковный футбольный клуб «Химки» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Игорем Черевченко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 47-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Черевченко клуб покинет его тренерский штаб.
«Спасибо команде, административному персоналу и руководству за профессионализм и за старание, — сказал Черевченко. — Мы провели хорошую работу на сборах, но дальше с командой будет работать другой специалист. Мы договорились о расторжении контракта с “Химками”. Желаю клубу успехов в дальнейшем».
Черевченко работал в «Химках» с сентября 2020 года. 25 октября тренер покинул клуб, однако вернулся 19 ноября. По итогам сезона-2020/21 «Химки» заняли восьмое место в турнирной таблице национального чемпионата, это самый высокий результат за всю историю существования клуба. Ранее Черевченко тренировал московский «Локомотив», калининградскую «Балтику» и тульский «Арсенал».
«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги, набрав 14 очков в 18 матчах. В первом матче чемпионата страны после зимней паузы подмосковный клуб на выезде сыграет с московским «Динамо», встреча пройдет 26 февраля.