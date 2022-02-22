Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Химок»

ТАСС, 22 февраля. Подмосковный футбольный клуб «Химки» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Игорем Черевченко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 47-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Черевченко клуб покинет его тренерский штаб.

«Спасибо команде, административному персоналу и руководству за профессионализм и за старание, — сказал Черевченко. — Мы провели хорошую работу на сборах, но дальше с командой будет работать другой специалист. Мы договорились о расторжении контракта с “Химками”. Желаю клубу успехов в дальнейшем».

Черевченко работал в «Химках» с сентября 2020 года. 25 октября тренер покинул клуб, однако вернулся 19 ноября. По итогам сезона-2020/21 «Химки» заняли восьмое место в турнирной таблице национального чемпионата, это самый высокий результат за всю историю существования клуба. Ранее Черевченко тренировал московский «Локомотив», калининградскую «Балтику» и тульский «Арсенал».