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14:57 (мск), источник: ТАСС

Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Химок»

Вместе со специалистом клуб покинет его тренерский штаб.

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 22 февраля. Подмосковный футбольный клуб «Химки» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Игорем Черевченко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 47-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Черевченко клуб покинет его тренерский штаб.

«Спасибо команде, административному персоналу и руководству за профессионализм и за старание, — сказал Черевченко. — Мы провели хорошую работу на сборах, но дальше с командой будет работать другой специалист. Мы договорились о расторжении контракта с “Химками”. Желаю клубу успехов в дальнейшем».

Черевченко работал в «Химках» с сентября 2020 года. 25 октября тренер покинул клуб, однако вернулся 19 ноября. По итогам сезона-2020/21 «Химки» заняли восьмое место в турнирной таблице национального чемпионата, это самый высокий результат за всю историю существования клуба. Ранее Черевченко тренировал московский «Локомотив», калининградскую «Балтику» и тульский «Арсенал».

«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги, набрав 14 очков в 18 матчах. В первом матче чемпионата страны после зимней паузы подмосковный клуб на выезде сыграет с московским «Динамо», встреча пройдет 26 февраля.

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