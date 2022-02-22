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18:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший медиадиректор «Спартака» рассказал, почему из клуба уволили Газизова

Бывший медиадиректор «Спартака» Антон Фетисов ответил на обвинения экс-генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.

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Источник: Чемпионат.com

"Увольнение Газизова связано с тем, что в какой-то момент акционеры окончательно стали недовольны его работой, и, вероятно, Газизов не выполнил те kpi, которые ставились акционерами и председателями совета директоров. Он просил организовывать ему операционное взаимодействие со СМИ, но также часто задавал вопросы, связанные со взаимоотношениями внутри клуба. Самое обидное для меня, что эти советы он не слышал.

Советы заключались в том, что существует корпоративная вертикаль, в которой Газизов точно не является вершиной, и не исполнять поручения совета директоров, порой игнорируя, — неэтично с его стороны. Естественно, никакому владельцу это не понравится. Вот где причина увольнения Газизова, а не то, что его телеграм-каналы сплавили. Он сам говорил, что ему безразлично, что про него пишут там«, — цитирует Фетисова “РБК-Спорт”.

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