Фанаты «Спартака» оставят команду без поддержки в дерби с ЦСКА: как приняли это решение и будут ли хотя бы баннеры

Еще в декабре Государственная дума РФ принял закон о введении паспорта болельщика. Предполагается, что уже со следующего сезона матчи РПЛ будет невозможно посещать без нового документа. Фанатские объединения реагировали на эту новость радикально: болельщики 15 из 16-ти клубов РПЛ (за исключением «Ахмата») объявили бойкот, отказавшись от посещения соревнований, на которых будет действовать Fan ID.
Несмотря на отложенный статус вопроса (Fan ID должен заработать только с нового чемпионата), некоторые объединения объявили о бойкоте с начала 2022 года. То есть уже прямо сейчас.
Среди таких объединений — и движ московского «Спартака». «Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона», — фраза из заявления «Фратрии», которое было опубликовано в конце января. Второе крупнейшее объединение болельщиков красно-белых «Supporters Group» выступило с аналогичной позицией.
Таким образом активные фанаты «Спартака» отказались от поддержки своей команды в дерби с ЦСКА. И за несколько дней до грядущего матча подтвердили свое намерение в социальных сетях.
Насколько тяжело фанатам «Спартака» было принимать решение о пропуске главного матча весны? Были ли внутри движа споры на эту тему? И запланированы ли на дерби средства визуальной поддержки на опустевшем фанатском секторе? Отвечаем.
Тоже нет. Но с ЦСКА ситуация немного сложнее: изначально фанаты клуба не планировали отказываться от посещения матчей до начала запуска Fan ID — и были намерены идти на дерби.
Но потом позиция болельщиков изменилась. RBW и ряд других объединений (в том числе Gallant Steeds, Бесстрашные и Мустанги) объявили о решении бойкотировать матч со «Спартаком». «Причины лежат на поверхности и не требуют объяснения», — говорилось в заявлении.
Еще более радикально выступил ряд других организаций — K.I.D.S., Red- Blue Support, N-Troop, Белка Фронт, White Army и White Horse. Они приняли бессрочное решение о тотальном бойкоте посещения футбольных матчей на российских стадионах, начиная с возобновления чемпионата после зимней паузы. То есть пропустят они не только дерби со «Спартаком», но и следующие матчи.
Таким образом уже в ближайшие недели мы можем потерять антураж не только главного российского дерби, но и всего чемпионата.