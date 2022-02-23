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10:08 (мск), источник: Sport24

Фанаты «Спартака» оставят команду без поддержки в дерби с ЦСКА: как приняли это решение и будут ли хотя бы баннеры

РПЛ возвращается уже в эту субботу: зимний перерыв прервет самое принципиальное противостояние в чемпионате России — новый «Спартак» Паоло Ваноли примет также обновившийся за последние месяцы ЦСКА. Увы, получить полноценное дерби у нас нет никаких шансов — и виновата в этом, естественно, не только пандемия.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 19, 26.02.2022, 19:00

Спартак-ЦСКА-

Еще в декабре Государственная дума РФ принял закон о введении паспорта болельщика. Предполагается, что уже со следующего сезона матчи РПЛ будет невозможно посещать без нового документа. Фанатские объединения реагировали на эту новость радикально: болельщики 15 из 16-ти клубов РПЛ (за исключением «Ахмата») объявили бойкот, отказавшись от посещения соревнований, на которых будет действовать Fan ID.

Несмотря на отложенный статус вопроса (Fan ID должен заработать только с нового чемпионата), некоторые объединения объявили о бойкоте с начала 2022 года. То есть уже прямо сейчас.

Среди таких объединений — и движ московского «Спартака». «Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона», — фраза из заявления «Фратрии», которое было опубликовано в конце января. Второе крупнейшее объединение болельщиков красно-белых «Supporters Group» выступило с аналогичной позицией.

Таким образом активные фанаты «Спартака» отказались от поддержки своей команды в дерби с ЦСКА. И за несколько дней до грядущего матча подтвердили свое намерение в социальных сетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Неужели на активном секторе «Спартака» не будет даже баннеров?

Насколько тяжело фанатам «Спартака» было принимать решение о пропуске главного матча весны? Были ли внутри движа споры на эту тему? И запланированы ли на дерби средства визуальной поддержки на опустевшем фанатском секторе? Отвечаем.

  • По информации Sport24, принятие решения о бойкоте было для болельщиков тяжелым и заняло длительное время. Произошло так по понятным причинам — фанатам, для которых посещение матчей составляет значительную часть жизни, пойти на это было максимально непросто. Однако споров внутри движа по этой теме не возникало — решение было единогласным.
  • Также важно отметить, что объединение активных фанатов «Спартака» откажется от поддержки команды полностью. Болельщики не только не посетят саму игру, но и не намерены растягивать на секторе никаких баннеров и других средств визуальной поддержки до начала встречи.

Источник: РИА "Новости"

А что с ЦСКА? Их фанаты будут на дерби?

Тоже нет. Но с ЦСКА ситуация немного сложнее: изначально фанаты клуба не планировали отказываться от посещения матчей до начала запуска Fan ID — и были намерены идти на дерби.

Но потом позиция болельщиков изменилась. RBW и ряд других объединений (в том числе Gallant Steeds, Бесстрашные и Мустанги) объявили о решении бойкотировать матч со «Спартаком». «Причины лежат на поверхности и не требуют объяснения», — говорилось в заявлении.

Еще более радикально выступил ряд других организаций — K.I.D.S., Red- Blue Support, N-Troop, Белка Фронт, White Army и White Horse. Они приняли бессрочное решение о тотальном бойкоте посещения футбольных матчей на российских стадионах, начиная с возобновления чемпионата после зимней паузы. То есть пропустят они не только дерби со «Спартаком», но и следующие матчи.

Таким образом уже в ближайшие недели мы можем потерять антураж не только главного российского дерби, но и всего чемпионата.

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