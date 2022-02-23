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00:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Минфин США ввёл санкции против ЦСКА

Министерство финансов США ввело санкции в отношении ЦСКА, сообщается на официальном сайте организации.

ЦСКА
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Напомним, московский ЦСКА находится под контролем государственной корпорации ВЭБ. РФ, которая также попала под санкции со стороны министерства. Введение санкций связано с нарастающим конфликтом России с Украиной из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.

После 18 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский ЦСКА с 30 очками занимает четвёртую строчку турнирной таблицы. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре РПЛ после зимнего перерыва армейцы сыграют со «Спартаком». Встреча пройдёт 26 февраля. 2 марта ЦСКА дома проведёт матч ⅛ финала Кубка России с «Сочи».

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